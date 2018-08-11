Венесуэла осудила ЕС за отказ признать покушение на Николаса Мадуро

МИД Венесуэлы осудил Европейский союз за отказ признать, что на венесуэльского президента Николаса Мадуро было совершено покушение. В официальном комментарии Евросоюза случившееся назвали «нападением, совершенным при помощи дрона». Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас назвал покушение террористическим актом, пишет kommersant.ru.

По мнению министра, ЕС «остается в ловушке своей иррациональной и колониальной политики». Министр заявил, что ЕС проигнорировал теракт, направленный «не только против Николаса Мадуро, но и против жизни высших руководителей страны, военного командования и членов дипломатического корпуса».

Покушение на президента Венесуэлы произошло в ночь на 5 августа. Во время выступления господина Мадуро в Каракасе к сцене подлетели беспилотники со взрывчаткой. Они были сбиты. Ответственность за покушение взяла на себя группировка «Фланелевые солдаты».

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