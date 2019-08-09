Венесуэла направит в ООН подписанное гражданами письмо против санкций США

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимся под санкциями, включая власти Венесуэлы.

«Это манифест в ООН, генсеку Антониу Гутеррешу, который мы отправим с подписью миллионов венесуэльцев», — сказал Мадуро.

Он еще раз призвал граждан присоединиться к протестам, которые пройдут 10 августа в Венесуэле, против агрессивной политики США.

«Присоединяйтесь! Венесуэла имеет право на будущее, имеет право на уважение ее самоопределения, проблемы венесуэльцев должны решаться ими самими, никто не имеет право вмешиваться, и меньше всего — Дональд Трамп», — отметил президент.