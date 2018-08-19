Вена — лучший город мира

Вена обошла в рейтинге самых комфортных городов мира лидирующий на протяжении 7 лет австралийский Мельбурн. Третье место занял японский город Осака. Четвертым оказался канадский Калгари, а замкнул пятерку — Сидней.

В десятку также вошли Ванкувер, Токио, Торонто, Копенгаген и Аделаида.

Журнал The Economist каждый год составляет рейтинг городов по более чем 30 критериям, которые условно можно разделить на четыре категории — комфорт по уровню политической и социальной стабильности, уровню преступности, образования и доступу к системе здравоохранения.

Журнал составил также список городов, которые за год в наибольшей степени улучшили или ухудшили свое положение в списке.

Английский Манчестер по сравнению с прошлым годом отвоевал 16 позиций, благодаря усилению мер безопасности после прошлогоднего теракта.

Лидером негативной динамики стал Киев (118-е место из 140).

В прошлом году в список антирекордсменов входила Москва, опустившаяся на 80-е место. В этом году столица России оказалась на 68-й строчке, а Санкт-Петербург — на 70-й.

Последнее место в рейтинге 140 городов мира занимает Дамаск. Его соседями по самому низкому уровню комфорта в списке числятся столица Бангладеш Дакка и нигерийский Лагос