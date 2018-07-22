Великобритания пригрозила отказаться от выплат ЕС за Brexit

Великобритания откажется от выплат отступных Евросоюзу в случае, если Брюссель не согласится на новое торговое соглашение после Brexit. Об этом в интервью газете The Telegrapf заявил новый министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

«Договор о Евросоюзе гласит, чтобы по ходу переговоров о выходе из ЕС также были решены вопросы по параметрам будущих отношений. Не может быть так, что одна сторона выполняет свои обязательства по сделке, а другая – нет», – сказал он, пишет korrespondent.net.

По нынешним договоренностям, Великобритания должна будет выплатить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов (51 миллиард евро) за выход из объединения.

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