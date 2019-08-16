Великобритания потребовала обсудить в СБ ООН новые авиаудары в Идлибе

Великобритания направила запрос на обсуждение на закрытых консультациях Совета Безопасности ООН в пятницу авиаударов в Идлибе. Об этом сообщил ТАСС источник во всемирной организации.

«Великобритания сегодня запросила обсуждение этой темы в связи с ударами в Маарат-Хумехе», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что запрос на обсуждение данной темы поступил менее чем за полчаса до начала консультаций СБ, которые в пятницу планировалось посвятить обсуждению темы Кашмира.

В четверг заместитель регионального гуманитарного координатора в Сирии Марк Каттс сообщил официальному порталу ООН, что «в результате серии авиаударов в районе Маарат-Хумех на юге Идлиба погибли двое гуманитарных сотрудников: фельдшер и водитель скорой помощи».