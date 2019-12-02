Великобритания пересмотрит стратегию обороны и безопасности

Британский премьер Борис Джонсон обещает в следующем году провести самый масштабный пересмотр стратегии безопасности, обороны и внешней политики страны со времен холодной войны.

Обновление системы обороны предполагает выход ВВС Великобритании на передовые позиции в области военно-космических технологий. «Мы должны провести огромную технологическую модернизацию всех наших сил безопасности, чтобы они смогли противостоять враждебным силам террористов и организованной преступности», — цитирует его The Times.

Джонсон подчеркнул, что новые отношения в сфере безопасности с Евросоюзом должны идти рука об руку с поддержкой со стороны НАТО. «Несмотря на то, что мы планируем покинуть ЕС, мы обязаны укреплять сотрудничество с Европой в области безопасности. Но основой европейской безопасности с 1949 года является НАТО, и в 70-летие альянса мы должны модернизировать, а не отказываться от него», — заявил он.

| 2019-12-01T23:42:24+00:00 2 декабря 2019, 04:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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