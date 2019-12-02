Великобритания пересмотрит стратегию обороны и безопасности

Британский премьер Борис Джонсон обещает в следующем году провести самый масштабный пересмотр стратегии безопасности, обороны и внешней политики страны со времен холодной войны.

Обновление системы обороны предполагает выход ВВС Великобритании на передовые позиции в области военно-космических технологий. «Мы должны провести огромную технологическую модернизацию всех наших сил безопасности, чтобы они смогли противостоять враждебным силам террористов и организованной преступности», — цитирует его The Times.

Джонсон подчеркнул, что новые отношения в сфере безопасности с Евросоюзом должны идти рука об руку с поддержкой со стороны НАТО. «Несмотря на то, что мы планируем покинуть ЕС, мы обязаны укреплять сотрудничество с Европой в области безопасности. Но основой европейской безопасности с 1949 года является НАТО, и в 70-летие альянса мы должны модернизировать, а не отказываться от него», — заявил он.