Великобритания отказывается возвращать Ирану долг размером в £400 млн

Иран подверг резкой критике действия властей Великобритании, которые прибегают ко всякого рода уловкам, чтобы не уплачивать долг более чем 40-летней давности. С таким заявлением выступил иранский посол в Лондоне Хамид Баэдинежад, сообщило во вторник агентство Fars.

«Юридические советники министерства обороны Великобритании используют тактику всевозможных процедурных уловок и сутяжничества, чтобы отложить выплаты по долгу».

Речь идет, отмечает Fars, о задолженности или, точнее говоря, о невыполнении решения суда о компенсации, что стало следствием истории с несостоявшимися поставками в Иран британских танков «Чифтен». Они были заказаны в Великобритании еще шахским режимом, но в связи с его падением и победой исламской революции в 1979 году Лондон отказался выполнять контракт, хотя был осуществлен авансовый платеж.

В 2012 году Международный суд ООН постановил, что Великобритания обязана выплатить Ирану £400 млн (около $480 млн) в качестве компенсации за сорванный контракт. Лондон предоставил эту сумму в распоряжение суда в качестве гарантии оплаты, но заявил, что не может ни вернуть долг, ни уплатить хотя бы проценты по нему на основании того, что министерство обороны Ирана находится под международными санкциями. Иран пытается выйти из тупика, предлагая перевести средства его Центральному банку, в отношении которого нет санкций, однако британские юристы возражают, указывая, что конечным бенефициаром транзакции станет все-таки иранское министерство обороны. (ТАСС)