Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II

Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
Королева Великобритании в понедельник выступает на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой назовет приоритеты правительства на предстоящий год. Эта сессия работы парламента обещает стать исторической: в ходе нее должна наконец, спустя более чем три года после референдума, определиться судьба Brexit.
«Мое правительство намерено осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября, оно намерено работать над новым партнерством с ЕС, в основу которого будут заложены принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества», — сказала Елизавета II.