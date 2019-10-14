Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II

Правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и намерено выработать новую схему партнерства с Евросоюзом, которая укрепит устойчивость британской экономики, подтвердила британская королева Елизавета II.
Королева Великобритании в понедельник выступает на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой назовет приоритеты правительства на предстоящий год. Эта сессия работы парламента обещает стать исторической: в ходе нее должна наконец, спустя более чем три года после референдума, определиться судьба Brexit.
«Мое правительство намерено осуществить выход страны из Евросоюза 31 октября, оно намерено работать над новым партнерством с ЕС, в основу которого будут заложены принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества», — сказала Елизавета II.
| 2019-10-14T15:43:27+00:00 14 октября 2019, 17:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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