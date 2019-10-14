Великобритания осуществит Brexit 31 октября, подтвердила Елизавета II

Королева Великобритании в понедельник выступает на церемонии официального открытия новой сессии парламента с тронной речью, в которой назовет приоритеты правительства на предстоящий год. Эта сессия работы парламента обещает стать исторической: в ходе нее должна наконец, спустя более чем три года после референдума, определиться судьба Brexit.