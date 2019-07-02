Великобритания, ФРГ, Франция и ЕС призвали Иран сократить запасы урана

Министерства иностранных дел Великобритании, Германии и Франции, а также Добавить новуювнешнеполитическая служба ЕС призвали Тегеран сократить запасы низкообогащенного урана и воздержаться от действий, подрывающих существование Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как передает ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении сторон.

«Мы настойчиво призываем Иран отменить этот шаг (превышение лимита в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен СВПД — прим. ТАСС), а также отказаться от дальнейших действий, которые подрывают соглашение по атому. Мы находимся в тесном контакте с другими сторонами СВПД и в срочном порядке обдумываем дальнейшие шаги в рамках соглашения», — говорится в тексте заявления.

Согласно СВПД, Иран может иметь не более 300 кг фторида урана (UF6), обогащенного до уровня 3,67%, что соответствует 202,8 кг чистого урана.

«Министры иностранных дел Франции, Германии, Соединенного Королевства, а также верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] глубоко обеспокоены объявлением Ирана о том, что он превысил лимит запасов низкообогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий. Международное агентство по атомной энергии подтвердило эту информацию, — говорится в заявлении. — Мы последовательно и ясно заявляли о том, что наша приверженность сохранению ядерной сделки зависит от того, будет ли Иран полностью соблюдать ее условия. Мы сожалеем о принятом Ираном решении, которое заставляет сомневаться в ключевом инструменте нераспространения ядерного оружия».