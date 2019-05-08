Великобритания еще не решила вопрос о доступе Huawei к созданию связи 5G

Власти Великобритании пока не приняли решения о доступе китайской корпорации Huawei к созданию неключевых технологий британской сети мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом заявил в среду министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майклом Помпео, сообщает ТАСС.

«Что касается Huawei и 5G, то, как правительство, мы еще не приняли окончательного решения», — сообщил глава британского МИД и добавил, что британская сторона самым тщательным образом рассматривает все доказательства, касающиеся возможных угроз. «Но мы бы никогда не приняли решения, которое поставило бы под угрозу нашу способность делиться разведданными с нашими коллегами из Five Eyes (альянса спецслужб стран англосаксонского мира, а именно Австралии, Великобритании, Канады, Новой зеландии и США), в особенности с Соединенными Штатами», — подчеркнул Хант.