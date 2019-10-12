Великобритания будет использовать опыт азербайджанcкой таможни при Brexit

Великобритания заинтересована в использовании опыта азербайджанской таможни в организации таможенного дела в связи с реконструкцией таможенного дела в пограничных пунктах пропуска между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Об этом заявил посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Лайл Шарп на встрече с председателем Государственного таможенного комитета (ГТК), генерал-лейтенантом таможенной службы Сафаром Мехтиевым, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ГТК

По словам британского дипломата, такая необходимость возникла в связи с процедурой Brexit.

В свою очередь, председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев подчеркнул важность взаимного обмена опытом между нашими странами, а также отметил, что Азербайджан готов поделиться опытом таможенной службы в связи с реконструкцией таможенного дела в пограничных пунктах пропуска между Северной Ирландией и Республикой Ирландия в случае необходимости.

| 2019-10-12T22:57:17+00:00 12 октября 2019, 22:57|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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