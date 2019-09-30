Великобритании угрожают с территории России и Китая

Великобритания постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак с территорий России и других государств. С таким утверждением, как сообщила в воскресенье газета Daily Telegraph, выступил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер.

«Изменяющийся характер боевых действий показывает, что границы между состояниями мира и войны стираются. <…> Все из-за того, что соперничество крупных держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожают нам каждый день», — цитирует издание заявление Картера.

По мнению генерала, основная угроза в настоящее время связана с информационным пространством и исходит с территории России и Китая.

По информации Daily Telegraph, в своем выступлении Картер пообещал, что Великобритания не оставит действия своих противников без ответа.

Россия и Китай неоднократно отвергали утверждения о якобы причастности к кибератакам.

| 2019-09-30T08:37:55+00:00 30 сентября 2019, 10:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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