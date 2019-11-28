Вели Гасымов: «Азербайджанский футбол топчется на месте»

Азербайджанский футбольный специалист Вели Гасымов поделился мнением с azerisport.com относительного возможного дальнейшего пребывания Николы Юрчевича на посту главного тренера национальной сборной.

«Не мне решать его вопрос, чтобы еще и рассуждать об этом. Азербайджанский футбол не зациклен на хорватском специалисте. Футбол у нас давно страдает. Причина здесь далеко не в Юрчевиче. Результат налицо. Все идет к тому, что завтра будет то же самое. Кто бы ни пришел на его место, результат будет тот же. Будущего не видно, просвета нет. Каждый раз все тот же вопрос: уволить или оставить, и кого пригласить? Кто бы ни пришел, мы топчемся на месте», — заявил Гасымов.

| 2019-11-28T15:58:41+00:00 28 ноября 2019, 18:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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