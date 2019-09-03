Веганка подала в суд на соседа из-за запаха шашлыка

Веганка из австралийского города Перт, штат Западная Австралия, подала в суд на соседа из-за запаха шашлыка, который якобы постоянно доносится с его двора. Об этом сообщает информационный портал 9News.

Силла Карден (Cilla Carden) заявила, что любовь соседа к барбекю из мяса и рыбы портит качество ее жизни. «Из всех запахов я чувствую только запах рыбы. Я не могу насладиться прогулкой на заднем дворе. Я не могу туда выйти», — заявила она журналистам. Также женщину раздражает сигаретный дым с соседнего участка и шум, который создают играющие в баскетбол дети. Она пожаловалась, что не может из-за этого спать, передает lenta.ru.

Карден подала в суд еще в прошлом году, однако ее жалобу отклонили. Тогда она решила обратиться в Верховный суд Австралии. Во время слушаний австралийка настаивала, что соседи специально ведут себя так назло ей. В июле судья также отклонил иск и призвал ее «направить свои значительные запасы энергии на решение конфликта самым оптимальным образом».

Веганка заявила, что не намерена сдаваться и планирует вернуться в суд в ближайшее время.