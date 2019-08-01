Ведутся работы по открытию трех центров DOST

До конца текущего года заработает очередной центр устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST). Как передает Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на прошедшем в среду совещании при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, связанном с социально-экономической сферой.

По словам министра, в настоящее время ведутся работы по открытию еще трех центров DOST.

«В центрах DOST, созданных в Азербайджане по распоряжению главы государства, оказывается 126 видов услуг. Еще три центра могут открыться до конца текущего года или в первом квартале следующего года, что позволит охватить порядка 80 процентов населения Баку. Работа в этом направлении предусмотрена и в регионах страны», — сказал он.