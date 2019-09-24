Ведущие страны Европы считают, что за нападением на саудовские НПЗ стоит Иран

Великобритания, Франция и Германия считают очевидным фактом то, что Иран стоял за недавней атакой на НПЗ Саудовской Аравии. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН по итогам встречи британского премьер-министра Бориса Джонсона, французского президента Эмманюэля Макрона и германского канцлера Ангелы Меркель.

«Нам ясно, что ответственность за это нападение несет Иран. Другого правдоподобного объяснения нет. Мы поддерживаем текущие расследования, чтобы установить все детали», — отмечается в коммюнике, поступившем в ТАСС.

| 2019-09-24T00:50:59+00:00 24 сентября 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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