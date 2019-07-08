Ведущего «Рустави 2» отстранили от работы

Журналист грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния отстранен от работы на два месяца за нецензурную брань в прямом эфире в адрес руководства РФ. Об этом сообщается в понедельник на сайте телеканала, информирует ТАСС.

«Орган саморегулирования «Рустави-2» рассмотрел по собственной инициативе авторский текст журналиста Георгия Габунии, подготовленный 7 июля к программе «Постскриптум», который был произнесен в начале передачи. По решению саморегулирующего органа, полностью приостановлены полномочия журналиста Георгия Габунии сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

| 2019-07-08T23:31:26+00:00 9 июля 2019, 01:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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