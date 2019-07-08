Ведущего «Рустави 2» отстранили от работы

Журналист грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния отстранен от работы на два месяца за нецензурную брань в прямом эфире в адрес руководства РФ. Об этом сообщается в понедельник на сайте телеканала, информирует ТАСС.

«Орган саморегулирования «Рустави-2» рассмотрел по собственной инициативе авторский текст журналиста Георгия Габунии, подготовленный 7 июля к программе «Постскриптум», который был произнесен в начале передачи. По решению саморегулирующего органа, полностью приостановлены полномочия журналиста Георгия Габунии сроком на два месяца», — говорится в сообщении.