Вечерняя порция радости от Тарифного Совета

Вечер. После рабочего понедельника, настало время отдыха, утром вновь на работу. Уткнувшись в гаджет, просматриваю международную повестку: ищу на утро тему. Обновляю ленту, и тут я, полусонный, получаю «свежую порцию радости», «счастья» и наконец, тему, о которой буду писать.

С 1 августа вступает в силу новое решение Тарифного Совета, по обновленным ценам на транспорт в Азербайджане, на целые 50%.

«Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, ЗАО «Бакинский Метрополитен», ООО «BakuBus» посредством Бакинского транспортного агентства и ряд субъектов, осуществляющих услуги в области пассажироперевозок, обратились в Тарифный (ценовой) Совет для пересмотра тарифов на пассажироперевозки. Поднятые вопросы были комплексно рассмотрены в Секретариате Тарифного (ценового) совета и включены в повестку дня заседания Совета.

Обращения были рассмотрены на заседании Taрифного (ценового) совета, и тариф на услуги пассажироперевозок в метро утвержден в размере 30 гяпиков за 1 проезд, верхний предел тарифа за пассажироперевозки по регулярным внутригородским автобусным маршрутам в городе Баку, а также в других городах и районах – 30 гяпиков за 1 проезд, пригородным и межпоселковым автобусным маршрутам — 30-90 гяпиков за 1 проезд, в зависимости от расстояния, регулярным междугородним автобусным маршрутам – 2,4 гяпика за 1 километр», — говорится в «радостном» сообщении совета.

Захожу на фейсбук, не прошло и десяти минут, а журналисты, эксперты, друзья, народ уже выпускают пар в единственное окошко, которое им предоставляет Марк. Вот кого надо наградить орденом «Шереф», ведь если бы не он, то народ, скорее всего, выпускал пар перед зданием Тарифного Совета, а там уже глядишь, самих тарифников посадили в бакинский транспорт и отправили на бессрочный отдых.

Говоря о транспорте и предоставляемых им услугах, будем откровенны, новые автобусы Baku bus, весьма ничего себе, кондиционеры работают, водители останавливают только на остановках, и это единственное за что стоит поблагодарить правительство в его транспортной политике. И да, 20 гяпик, которые мы платили, были мелочью для такой роскоши, тем более, что автобусы закупаются и обслуживаются из- за рубежа. На свое производство или комплектацию, мозгов, пока не хватает.

Но проблема в том, что Baku Bus работают всего на 16 линиях. Да, есть еще пару линий с другими качественными автобусами, но и вместе с ними городское население обеспечивается максимум на 15-20%, не более. Остальные автобусы – это убойный транспорт с «шумахерами» за рулем. Они мечтали стать гонщиками, но реализовывать мечту пришлось на бакинских улицах за рулем автобусов с пассажирами.

Что касается нашего любимого метро, то можете прочитать эту статью и вам все станет ясно (http://zerkalo.az/metro-banya/ ). «Повышение качества услуг» — это явно не про метро. Но что правда, то правда оно у нас самое дешевое в мире и держится на дотациях из госбюджета, но почему-то его подотчетность — гостайна и, что там реально творится с расходами и доходами, никто не знает.

Вспомнилось мое интервью с ныне покойным, заслуженным экономистом страны Огтаем Ахвердиевым. Он тогда процитировал слова Гейдара Алиева:«Хлеб и метро трогать нельзя». Несмотря на то, что у нас пекут хлеб на каждом углу, стоит этот стратегический продукт уже 40 и выше гяпиков, а транспорт с 1 августа будет 30.

Все бы это можно было понять и принять, если бы и зарплаты малоимущих, пенсии стариков и пособия нуждающихся тоже поднялись бы на 50%. Но нет, зарплаты такие же, а платить приходится больше. Еще больше удручает мнение экспертов, которые «успокаивают»: «Ребята, это только начало, самое интересное еще впереди». А самое интересное – это дизельное топливо, бензин, цены на свет, газ и так далее.

Вообще стоит задаться вопросом, а кто вообще следит за работой тарифного совета? Кто контролирует? Как кризис, так они сразу ввели «драконовые» тарифы на бензин, причем, как всегда в своем классическом стиле, вечерком, так почему сейчас, цены не падают? Во всем мире, падают, а в Азербайджане растут? По каким критериям?

Кстати, стоит также отметить само время принятия данного решения, летом, когда многие в отпуске, кто на даче, кто в районах, а кто вообще из страны выехал. А ведь с началом рабочего сезона, все они вспомнят «добрыми словами» Тарифный совет.

Но ведь, когда-то это должно было произойти, не могло же длиться вечно двадцатигяпикочное транспортное счастье. Правильно, но к тому времени: а) зарплаты, пенсии, пособия, стипендии и так далее должны были быть соответствующими; и б) должно было быть реальное качество предоставляемых услуг, а не фальшивое, которым нас сейчас кормит Тарифный совет. То, есть, как поднимать цены, так сразу, а как зарплаты и качество, тут надо подождать, а можно и не дождаться.

Кстати в сообщении тарифного совета, они также напомнили, что следят за процессом регулирования цен на лекарственные средства, и на заседании Тарифного совета также были утверждены цены на более чем 100 лекарственных препаратов, недавно прошедших государственную регистрацию. Ты смотри, какие молодцы, даже ночью о здоровье народа думают. Гуманизма – хоть отбавляй.

Сразу оговорюсь, с лекарствами все обстоит даже хуже, чем с метро. Цены поднимаются, а качество падает, поэтому большинство населения предпочитает заказывать лекарства родственникам или знакомым, которые живут за границей.

Возникает резонный вопрос, почему в открытых рыночных условиях, не рынок определяет цены, а «тарифники». А я то думал, мы уже попрощались с советщиной ан-нет, ты смотри, какая ирония судьбы:«советы продолжают экономическое дело Советов», видимо они уже забыли про судьбу Советов.

А вообще, кто-то может дать объяснение тому, нужен ли такой орган как Тарифный Совет, который вмешивается в экономические процессы, а пользы нет? Одни расходы…

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