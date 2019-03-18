Вечер перестает быть томным

В далеком 1996-м году на экраны мира вышел голливудский фильм «Майкл» в жанре фентези с неповторимым Джоном Траволтой в главной роли. Фильм заработал от кинопроката по всему миру порядка 120 млн. долларов. Героем Траволты был Михаил Архангел – ангел. Так вот у Майкла была привычка чуть что, кидаться в бой, приговаривая при этом «battle» — битва. Слоганом же фильма был — He‘s an Angel… Not a Saint — «Он же ангел… Но он не святой».

В последние пару дней только ленивый не говорит о предпраздничном помиловании, подписанном президентом страны, согласно которому наряду со многими другими вышел на свободу и бывший министр здравоохранения страны Али Инсанов. Так вот, отсидевший 14 лет в местах не столь отдаленных бывший чиновный главный врач не успев отдалиться от стен исправительного учреждения и пары десятков метров пустился с места в карьер, как и герой Траволты в бой – он тут же заявил о своих политических намерениях. Импозантно выглядевший для своих 73 лет Инсанов успел даже полушутя предложить оппозиции присоединиться к нему в ходе его борьбы за власть в стране.

«Я только что вышел из одного из концлагерей правящего режима», — сказал он журналистам. Однако при этом отнюдь не был похож ни по внешнему виду, ни по физическим данным, ни дорогой и достаточно модной одежде на «узника Освенцима».

Далее он пафосно заявил: «Я полагал, что останусь в тюрьме пожизненно. То, что я сегодня на свободе – стало возможно благодаря усилиям Правительства и Конгресса США, Европейского союза и Совета Европы». Дескать, именно эти субъекты «вынудили» освободить его.

Итак, на счет «вынудили»: ни один конгрессмен, ни один сенатор, и ни разу Госдеп не поднимали вопроса об Инсанове в контексте нарушения прав человека в Азербайджане. В резолюциях ПАСЕ и Европарламента он также не фигурировал персонально. Правда, Европейский суд по правам человека признал нарушение его прав, но это больше всего было связано с процессуальными нарушениями, а не с содержанием обвинений. Да, и вообще Страсбургский суд уже выносил решения в пользу сотен граждан Азербайджана. Но это не означает, что все они пользуются политической поддержкой Запада.

Поэтому Инсанов скорее выдавал желаемое за действительное. Возможно, этот реверанс в сторону Запада обусловлен его политическими амбициями. Все банально просто – человек послал месседж Западу: я к вашим услугам, делайте ставку на меня.

Наконец, привлекло внимание еще одно заявление Инсанова о его намерении бороться «за демократическое переустройство Азербайджана». Хотелось бы на этом остановиться поподробнее.

Почему-то в последнее время, у всех коррупционеров любого пошиба, впавших в немилость и лишившихся правительственных кормушек, вошло в привычку строить из себя мучеников и объявлять себя борцами за демократические ценности. Али Инсанов — не исключение.

При нем система здравоохранения была сверху-донизу пронизана непотизмом, да трайболизмом, что создавало благодатную почву для коррупции.

Действовали четкие «тарифы» взяток на все медицинские услуги, от анализов крови до родов и хирургических операций. Надо было платить взятку даже для открытия аптечного ларька. Четко работала система передачи взяток от низов до самых верхов. И эти авгиевы конюшни все еще не удалось очистить…

А будучи одним из лидеров партии «Ени Азербайджан» он демонстрировал нулевую терпимость к критикам власти. В свое время, он запретил продажу оппозиционных газет на территории медучреждений. Инсанов призывал к лишению гражданства тогдашнего лидера партии «Мусават» Ису Гамбара.

И теперь он грозится осчастливить нас «демократическим переустройством» страны. Может для начала все же стоит покаяться?

Инсанов всегда отрицал вину в коррупционных преступлениях. При этом вел роскошный образ жизни. Как бы, не ему принадлежали недвижимость, коммерческие предприятия. И жил он только на одну,.. нет ни зарплату, а на доходы от лекарственного препарата «Инсановин». Кстати, как ни странно, препарат так и не применяют, по крайней мере, повсеместно, ни в одной стране мира, включая Азербайджан.

Мы очень сердобольный народ. После того, как Инсанов попал в тюрьму, появились сочувствующие ему. Однако, это отнюдь не означало, что он ни в чем невиновен. Просто люди считали несправедливым, что на скамье подсудимых сидит лишь он один – ведь воровал не только он. Сочувствие было порождено негодованием.

Но жизнь продолжалась, и о нем начали постепенно забывать. Вспомнили о нем вновь, когда ему предъявили новые обвинения. На этот раз сочувствие, сменилось на жалость, поскольку новый срок мог для него оказаться действительно пожизненным с учетом уже преклонного возраста.

И вот сейчас выйдя на свободу, Инсанов решил вновь напомнить о себе, полагая, что пришло время сочувствие сменить на пассионарность и пойти за ним «на штурм Бастилии». Скорее всего, будет наоборот. Люди наши стали гораздо прагматичнее. Штурмовать Бастилию они не будут.

Думается, что если Инсанов действительно вознамерится заняться политикой и побороться за власть ему многое припомнят.

Что же касается его расчетов на поддержку Запада, то, в мозговых центрах США и Европы умеют анализировать и прогнозировать политические процессы, предпочитая работать на перспективу. А перспектив у Али Инсанова нет.