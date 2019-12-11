Вашингтон расширил санкции против Ирана

США ввели новые санкции в отношении Ирана. В среду, 11 декабря, в черный список Вашингтона внесен гражданин Ирана Абдолхоссейн  Хедри и принадлежащие ему судоходные компании Khedri Jahan Darya Co и Maritime Silk Road LLC. Кроме того, под санкции попали компании, связанные с иранским авиаперевозчиком Mahan Air и базирующиеся в ОАЭ и Гонконге. Сама авиакомпания оказалась в черном списке США в 2011 году в связи с поддержкой Корпуса стражей исламской революции.

Как отмечается в заявлении министерства финансов США, под санкции попала транспортная сеть, занимающаяся контрабандой оружия массового поражения из Ирана повстанцам-хуситам в Йемене по поручению Корпуса стражей исламской революции, указывается на сайте. (DW)

| 2019-12-11T22:47:43+00:00 12 декабря 2019, 00:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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