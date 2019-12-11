Вашингтон расширил санкции против Ирана

США ввели новые санкции в отношении Ирана. В среду, 11 декабря, в черный список Вашингтона внесен гражданин Ирана Абдолхоссейн Хедри и принадлежащие ему судоходные компании Khedri Jahan Darya Co и Maritime Silk Road LLC. Кроме того, под санкции попали компании, связанные с иранским авиаперевозчиком Mahan Air и базирующиеся в ОАЭ и Гонконге. Сама авиакомпания оказалась в черном списке США в 2011 году в связи с поддержкой Корпуса стражей исламской революции.

Как отмечается в заявлении министерства финансов США, под санкции попала транспортная сеть, занимающаяся контрабандой оружия массового поражения из Ирана повстанцам-хуситам в Йемене по поручению Корпуса стражей исламской революции, указывается на сайте. (DW)