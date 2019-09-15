Вашингтон предложил Эр-Рияду помощь в обеспечении обороны

Президент США Дональд Трамп предложил наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману помощь со стороны Вашингтона в обеспечении обороны страны после атак на нефтяные объекты королевства. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Белого дома, сообщает ТАСС.

«Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы предложить поддержку в обеспечении самообороны Саудовской Аравии. Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние атаки на важнейшую энергетическую инфраструктуру», — отмечается в документе. «Власти США следят за ситуацией и остаются привержены обеспечению того, чтобы мировой рынок нефти оставался стабильным и хорошо снабженным», — подчеркнула пресс-служба.

| 2019-09-15T01:06:22+00:00 15 сентября 2019, 06:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss