Вашингтон отказался распространить торговую сделку с Китаем на Huawei

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei не будет являться частью торгового соглашения между США и КНР. Об этом со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера сообщила газета The New York Times.

Кроме того, представитель сообщил, что сделка потребует от Китая внесения структурных изменений, которые позволят увеличить поток американской сельскохозяйственной продукции. Теперь фермерам будет намного проще отправить товары в Китай.

Очередной раунд торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином cостоялся в четверг и пятницу. По их итогам стороны договорились отложить введение пошлин на китайские товары, ввозимые в США, до 15 октября.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что что торговая война между странами может быть приостановлена. Отмечалось, что в рамках соглашения Китай пойдет на некоторые уступки в сфере сельского хозяйства, а США предоставят ряд тарифных льгот.

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

1 сентября Китай ввел пошлины в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд в ответ на действия Вашингтона, который, в свою очередь, повысил на 15% пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд (iz.ru)