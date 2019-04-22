Вашингтон не пойдет на серьезный конфликт с Турцией

История с закупкой Турцией российскийх систем ПВО С-400 зашла слишком далеко и напрямую влияет на отношения Анкары и Вашингтона. США очертили «красную линию» в отношениях Анкары и Москвы, и показали, на что они не будут закрывать глаза. Все заявления Эрдогана о том, что закупка оружия — это суверенное право Турции, конечно, имеют место быть, но и США вправе решать в какие страны им инвестировать и торговать, а в какие нет.

О том, какие процессы сейчас идут вокруг систем ПВО С-400, откажется ли Турция от своей идеи, рассказал в интервью #, эксперт общественной организации «Офицеры России», доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

— Турция и США не могут договориться по системам ПВО С-400. США предлагает свои системы. Как Вы считаете, откажется ли Турция от российских систем?

— Турция уже ни при каких обстоятельствах не откажется от закупок российских ЗРК «Триумф» С-400. Официальная Анкара всё больше приходит к выводу о том, что ее зависимость от поставок американских ЗРК Patriot несет серьезные риски для ее противовоздушной обороны и в целом для национальной безопасности. То есть, турецкое руководство не желает уповать на благородство и покровительство своих могущественных американских партнеров.

Ведь опыт попытки государственного переворота в июле 2016 года для турецкого руководства как раз и показывает, что в определенный момент оно может остаться без противовоздушной защиты и подвергнуться ударам с воздуха.

Этот страшный для себя урок турецкий лидер Р.Эрдоган усвоил очень хорошо. Поэтому закупку С-400 официальная Анкара рассматривает для себя даже не столько как средство по обеспечению ПВО или даже всей национальной безопасности, а, прежде всего, как эффективный инструмент обеспечения политической безопасности (то есть безопасности самой высшей власти в стране).

— На днях в СМИ было опубликовано, что Турция может также рассмотреть закупку самолётов у России. Насколько это вероятно?

— Пока это лишь только информация, которая сотрясает воздух, но не имеет под собой каких-либо конкретных договоренностей, даже договоренностей о намерениях. Она лишь говорит о горячем желании Турции осуществить эту сделку в целях, во-первых, укрепить свою противовоздушную оборону.

Во-вторых, в определенном смысле одновременно потроллить своих американских партнеров, которые уже начали применять военные санкции против официальной Анкары и надавить на них в целях отказа от этого военно-санкционного давления.

— Можно ли ожидать, что данный конфликт ещё больше обострит отношения Анкары и Вашингтона, что приведет к сближению РФ и Турции?

— Определенное обострение, конечно же, произойдет. Но Вашингтон не пойдет на серьезный конфликт с Турцией, так как он тогда действительно для себя ее потеряет и толкнет в объятия России и Китая. Не думаю, что политические стратеги в США способны на такую глупость. Просто они и дальше продолжат свою уже вполне проявившуюся на сегодняшний день политику «кнута и пряника» в отношении Турции.

То есть, США будут также троллить, как, например, они сделали совсем недавно, раскрутив информацию о бесплатной подготовке тайваньских летчиков для полетов на F-16. Будут снова какие-то новые с их стороны посылы, будут и угрозы, но в определенных пределах. И будут даже «хныканья», типа того, что С-400 могут нести угрозы американским бомбардировщикам F-35, которые летают над Турцией.

Но как я уже сказал турецким СМИ по этому поводу, если сами американские бомбардировщики не будут угрожать Турции, то и турецкие С-400 не будут угрожать бомбардировщикам F-35. То есть, мы опять возвращаемся к той мысли, что закупка С-400 Турцией лишь заставит более уважительно относиться к ней со стороны США. И не более того.