Вашингтон использует «Северный поток-2» для давления на Берлин

«Заявления Майка Помпео на энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне (в том числе, по «Северному потоку-2») стоит рассматривать не только во внешне-, но и во внутриполитическом контексте». Об этом в беседе с # заявил известный российский политолог, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что «Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2».

По словам эксперта, накануне президентской кампании-2020 Дональду Трампу будет важна поддержка нефтегазового бизнеса, а для этого ему (а значит, и представителям его команды) нужно активно доказывать, что действующая администрация является лучшим лоббистом интересов данного сообщества.

«Кстати, это будет важно и для удержания позиций Трампа внутри Республиканской партии, ведь интересы многих влиятельных фигур в этой среде также связаны с нефтегазовой сферой. Наконец, не стоит забывать, что тему противодействия российскому влиянию на европейском газовом рынке пытаются перехватить у нынешнего хозяина Белого дома представители Демократической партии», — сказал он.

Наш собеседник отметил, что осенью 2018 года сенатор-демократ Кристофер Мерфи наряду с коллегой-республиканцем Рональдом Джонсоном стал соавтором законопроекта, нацеленного на выделение около 1 млрд. долларов на развитие газотранспортной инфраструктуры (включая объекты, связанные с поставками СПГ), а также объектов электроэнергетики в Европе. «При этом Мерфи особо подчеркивал, что такие шаги позволяют не только получить дополнительные возможности для противодействовия Владимиру Путину в Европе, но и «создать рабочие места здесь, в США». То есть, сенатор-демократ предполагал, что вслед за вероятными финансовыми вливаниями в соответствующую инфраструктуру в Европе должны последовать заказы для американских компаний.

На этом фоне у администрации Трампа появляются дополнительные стимулы, чтобы выступать с более резкими заявлениями по «Северному потоку-2», тем самым демонстрируя готовность работать на расширение потенциальных возможностей американского бизнеса, для увеличения объемов поставок СПГ в ЕС и участия в создании соответствующей инфраструктуры», — подчеркнул Михаил Нейжмаков.

Как заявил политолог, интенсивность заявлений американской стороны по «Северному потоку-2» действительно усилилась за последние месяцы. Символично, что уже в первые недели 2019 года американский посол в Берлине Ричард Гренелл, выступил с предупреждением для представителей немецкого бизнеса, участвующих в реализации проекта.

«Тем не менее, лобби в поддержку реализации «Северного потока-2» в Германии достаточно влиятельно, чтобы отступить без сопротивления. Также вполне возможно, что в самом Вашингтоне не столько ожидают действительного сворачивания данного проекта, сколько рассчитывают использовать эту тему в качестве инструмента для давления на Берлин с целью добиться от немецкой стороны наилучших условий поддержки проектов по строительству СПГ-терминалов в ФРГ с участием американского бизнеса», — заключил эксперт.

Напомним, что Северный поток – 2 — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км. Является расширением «Северного потока».