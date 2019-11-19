Вашингтон и Сеул не договорились о стоимости содержания войск США в Южной Корее

Представители Республики Корея и США не смогли достичь прогресса на третьем раунде переговоров о распределении оборонных расходов, в том числе на содержание американских войск в азиатской стране. Об этом говорится в пресс-релизе МИД, опубликованном во вторник по итогам двухдневного диалога в Сеуле.

«Американская сторона настаивает на внесении нового пункта в соглашение о распределении военных расходов, который будет отражать резкое увеличение доли Южной Кореи. Сеул же говорит о том, что этот рост должен быть обоснованным и приемлемым в рамках уже существующих соглашений», — говорится в сообщении.

«Как бы то ни было, южнокорейская сторона намерена сделать все от нее зависящее с тем, чтобы ее финансовый вклад в укрепление военного союза с США был разумным и справедливым», — отмечает министерство.(ТАСС)