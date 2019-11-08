Вашингтон и Сантьяго обсуждают перенос саммита АТЭС в США

США и Чили обсуждают возможность проведения саммита АТЭС на территории Соединенных Штатов в январе, сообщил высокопоставленный источник в правительстве США, информирует Голос Америки.

На прошлой неделе власти Чили заявили, что из-за бурных уличных протестов не смогут принять саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который был намечен на 16-17 ноября.

По словам американского источника, в настоящий момент обсуждается возможность того, что Вашингтон и Сантьяго совместными усилиями перенесут саммит в некое место в США, однако решение пока не принято.