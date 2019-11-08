Вашингтон и Сантьяго обсуждают перенос саммита АТЭС в США

США и Чили обсуждают возможность проведения саммита АТЭС на территории Соединенных Штатов в январе, сообщил высокопоставленный источник в правительстве США, информирует Голос Америки.

На прошлой неделе власти Чили заявили, что из-за бурных уличных протестов не смогут принять саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который был намечен на 16-17 ноября.

По словам американского источника, в настоящий момент обсуждается возможность того, что Вашингтон и Сантьяго совместными усилиями перенесут саммит в некое место в США, однако решение пока не принято.

| 2019-11-08T16:04:45+00:00 8 ноября 2019, 19:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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