Вашингтон и Анкара не смогли преодолеть разногласия по С-400

Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

«По словам официальных лиц, США и Турция не смогли выйти из тупика относительно планов Анкары развернуть этим летом российские системы ПВО, которые, по заявлению Пентагона, могут представлять угрозу истребителям США в регионе», — констатируется в материале. В нем отмечается, что данную тему обсуждали ранее на этой неделе в Вашингтоне представители США и Турции. Ее касались, в частности, на состоявшейся в понедельник встрече президент США Дональд Трамп и министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил надежду на то, что американская сторона не будет вводить санкции против Анкары в связи с покупкой С-400.

Калын отметил, что Анкара не исключает возможности также приобрести и американские ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что данные системы не станут заменой С-400. «Было бы интересно проверить, какие из них лучше», — приводятся в материале его слова.