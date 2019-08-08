Вашингтон готовится к санкциям, а Анкара к операциям

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил о готовящихся военных операциях в Сирии восточнее Евфрата. Для Турции – это не вопрос прихоти ее лидера, а в первую очередь, вопрос безопасности страны.

«Турция начнет военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США», — заявил Эрдоган в очередной раз.

По всей видимости, на этот раз Турция настроена решительно. Этому свидетельствует и то, что некоторые турецкие СМИ даже сообщают дату ожидаемой военной операции — между 20-25 августа. С другой стороны, как сообщают независимые источники, в провинции Шанлыурфа (Турция) у границ с Сирией наблюдается активность турецких военных. Кроме того, появилась информация, что курдские YPG сняли свои флаги в сирийском Тель-Абьяде (граничит с Турцией, у района Акчакале/Шанлыурфа).

В данном вопросе разногласий между внутриполитическими силами в Турции нет. Но есть другие немаловажные аспекты региональной политики Анкары. Это в первую очередь вопросы, затрагивающие интересы США и не доведение отношений с Вашингтоном до точки не возврата.

Для США важно, чтобы Турция, прежде чем начинать операции, обговорила вопросы с Вашингтоном. Для обеих стран это палка о двух концах, для США с одной стороны турки, а с другой курды, для Турции, с одной стороны национальная безопасность, а с другой отношения с США, от которых сильно зависит экономика Турции. То есть страны подошли к очень опасной черте.

Что же касается переговоров между США и Турцией, то тут все непросто. Для Эрдогана проще начать операцию, а потом уже, как получится. Министр обороны США Марк Эспер заявил, что считает неприемлемой военную операцию Турции на севере Сирии, но это в Анкаре, конечно же, не услышали, так как ранее в Конгрессе заявляли, что у них нет полномочий и обязательств, подкреплённых законодательно, защищать сирийских курдов.

Но для США курды являются единственным рычагом хоть какого-то легитимного присутствия в Сирии, поэтому вопрос, поставленный подобным образом, неприемлем. Позиция Вашингтона в переговорном процессе слабее, чем у Анкары, так как для последней это, в первую очередь, вопрос национальной безопасности, и сам факт, что Турция обсуждает это с США, уже реверанс с ее стороны.

Вся суть турецко-американских разногласий — это радиус «зоны безопасности» на северо-востоке Сирии, и кто будет её контролировать. В условия США входят: 14 км вглубь и лишь треть границы; контроль осуществляют США и Турция (может ещё Франция и Британия); курды уйдут добровольно за реку Евфрат, но части арабско-курдского альянса «SDF» останутся как союзники Штатов. Турция же требует: 30 км вглубь, и охват всей границы с Сирией; контроль осуществляет Турция и СНА; курды уйдут за реку Евфрат и расформируют свои военизированные формирования YPG.

Если верить главе Генштаба Турции Хулуси Акару, то стороны приближаются к общим позициям.

«Переговоры с США по созданию зоны безопасности в Сирии продолжаются, они проходят позитивно, в конструктивном ключе. Наши подходы сближаются. Мы не позволим создать террористический коридор у наших южных границ», — передает слова Акара турецкий телеканал NTV.

На этом фоне, как отмечает The Washington Post, республиканцы и демократы в Конгрессе США намерены обязать президента Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции, если вашингтонская администрация в ближайшее время не сможет разъяснить законодателям, какое наказание ожидает Анкару за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Для Турции и в частности для Эрдогана подобный тон неприемлем, а потому, несмотря на угрозу санкций, он все равно намерен «продавить» свою позицию в курдском вопросе, тем самым еще раз показать внутренней аудитории, что он всемогущ и даже США ему не страшны.

Параллельно этому Россия, которая в свою очередь тоже пытается «урвать свое» в данной ситуации, пытается обострить положение в Идлибе, аргументируя это тем, что там находятся боевики Хаят-Тахрир-Шам ( экс Нусра). Безусловно, данная группировка давно девальвировала себя и не является умеренной оппозицией. Но тут дело такое: Идлиб — главный козырь Турции и в астанинском формате и в переговорах с США по сирийскому вопросу. Турции отступать некуда, так как в этом регионе проживает три миллиона оппозиционных сирийцев, потенциальных мигрантов. Поэтому уход из Идлиба может стать полным фиаско Эрдогана в сирийской политике. Но Кремль всеми способами пытается как-то вклиниться в переговоры Анкары и Вашингтона, чтобы выбить Турцию из Идлиба..

Тем не менее, в сентябре текущего года в столице Казахстана Нур-Султане состоится встреча стран-гарантов астанинского формата по Сирии (РФ, Турция, Иран) на высшем уровне. Как сообщает МИД Казахстана, состав конституционной комиссии Сирии согласован, и Турция попытается приехать на данные переговоры с более сильной позицией, чем сейчас, взяв ряд территорий восточнее Евфрата.