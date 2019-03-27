Ван Гаал считает «Ливерпуль» сильнее «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал оценил силу фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.
«Многие думают, что сейчас «Барселона» лучше всех, но это не так. «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» обладают лучшими командами, чем каталонцы. И в этом компоненте «Ливерпуль» превосходит «Сити».
На мой взгляд, выиграть Лигу чемпионов должна лучшая команда, но я буду надеяться на победу «Сити», потому что они играют в футбол лучше остальных», — заявил ван Гаал BBC.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал оценил силу фаворитов нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.