Ван Дейк: «»Золотой мяч» должен выиграть Месси»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) отметил, что «Золотой мяч» по итогам года должен получить нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

— Думаю, что Месси — лучший игрок в мире. Он должен выиграть „Золотой мяч“. Так что я не думаю об этом. Но если я выиграю, я заберу награду. Хотя на мой взгляд, он должен выиграть. Месси все еще лучший в мире независимо от того, попал он в финал Лиги чемпионов или нет, — приводит слова ван Дейка Goal.com.