Ван Дейк: «»Золотой мяч» должен выиграть Месси»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после победы в финале Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (2:0) отметил, что «Золотой мяч» по итогам года должен получить нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

— Думаю, что Месси — лучший игрок в мире. Он должен выиграть „Золотой мяч“. Так что я не думаю об этом. Но если я выиграю, я заберу награду. Хотя на мой взгляд, он должен выиграть. Месси все еще лучший в мире независимо от того, попал он в финал Лиги чемпионов или нет, — приводит слова ван Дейка Goal.com.

| 2019-06-02T13:48:26+00:00 2 июня 2019, 14:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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