Валютные резервы Азербайджана увеличились

С начала 2019 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 4,1 процента, составив 46,6 миллиарда долларов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк (ЦБА) страны.

Как отмечается, это говорит о том, что платежный баланс формируется с профицитом.

«Внешняя среда остается благоприятной. По предварительным данным, положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 986,3 миллиона долларов. Экспорт за год вырос на 42,6 процента, в том числе ненефтяной экспорт — на 16,4 процента», — говорится в сообщении.