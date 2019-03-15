Валютные резервы Азербайджана увеличились

С начала 2019 года стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 4,1 процента, составив 46,6 миллиарда долларов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центральный банк (ЦБА) страны.

Как отмечается, это говорит о том, что платежный баланс формируется с профицитом.

«Внешняя среда остается благоприятной. По предварительным данным, положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 986,3 миллиона долларов. Экспорт за год вырос на 42,6 процента, в том числе ненефтяной экспорт — на 16,4 процента», — говорится в сообщении.

| 2019-03-15T13:55:26+00:00 15 марта 2019, 15:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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