Валютные потери на десятки миллиардов долларов

Торговля с Россией в текущем году традиционно завершилась отрицательным сальдо Азербайджана в двустороннем товарообороте. Согласно данным Государственного таможенного комитета, экспорт из нашей страны за девять истекших месяцев уступает российскому импорту на 1 млрд. 300 млн. 298,03 тыс. долларов. В частности сообщается, что импорт российской продукции в январе-октябре составил 1 млрд. 807 млн. 376,8 тыс. долларов (рост на 21,9%).

По свидетельству экономиста Неймата Алиева, такая тенденция наблюдается последние 15 лет и за эти годы по средним подсчетам ежегодный экспорт российской продукции в Азербайджан составляет порядка 2 млрд. долларов. При этом средний показатель азербайджанского экспорт в РФ где-то на уровне 460 млн. долларов.

«С этой точки зрения, нелишне обратить внимание на то, что возможности рынка северной страны с населением в 150 млн. человек несопоставимы с местным рынком, — подчеркнул экономист. — Говоря об отрицательном сальдо торговли с Россией, здесь стоит задуматься об огромном потенциале российского рынка, обусловленном, в том числе 15-кратным численным превосходством населения. Несмотря на эти объективные факторы и масштабные возможности российского рынка, соседняя страна продает в Азербайджан товаров на 2 млрд. долларов, а мы в 4,3 раза меньше».

Анализ официальных данных, предоставленных Федеральной таможенной службой России, показывает, что российский импорт обошелся Азербайджану в сумму, превышающую 28 млрд. долларов за 2004-2018 годы. Тем временем валютная выручка, полученная Азербайджаном за последние 15 лет от экспорта товаров в эту страну, составила около 7 млрд. долларов. Если сравнить эти показатели, становится ясно, что валютные потери Азербайджана в торговле с Россией превысили 21 млрд. долларов. В среднем, ежегодные потери от взаимной торговли — 1,4 долларов.

Ежегодный валютный убыток в результате отрицательного сальдо страны по двустороннему товарообороту находится на уровне 60%, подсчитал экономист. И если в 2004 году валютные потери составляли 480 млн. долларов, уже через десять лет — в 2014 году убыток в среднегодовом исчислении достиг 2,7 млрд. долларов. Т.е. за десять лет валютные потери увеличились шестикратно. К минувшему году отрицательное сальдо в торговле несколько понизилось, но вновь возросло в январе-сентябре текущего года.

«В довесок этому, учитывая вложения Государственного нефтяного фонда в соседнюю страну, экономические потери Азербайджана могут быть куда более значительными, — говорит Алиев. — Следует понимать катастрофичность серьезного валютного убытка от торговли с этой страной, в том числе принимая во внимание неустойчивость котировок маната по сравнению с иностранными валютами. Упомянутую статистику следует принять к сведению», — по мнению Алиева, торговая политика в российском направлении требует корректив.

Согласно последним данным таможни, на долю торговых операций с Россией пришлось 8,63% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за 10 месяцев 2019 года. Объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $570 млн. 78,77 тыс. (рост на 11,8%). В целом, на поставки в Россию пришлось 3,39% азербайджанского экспорта за январь-октябрь 2019 года.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-октябре составил $1 млрд. 807 млн. 376,8 тыс. (рост на 21,9%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 16,33%. Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-октябре 2019 года составило $1 млрд. 300 млн. 298,03 тыс. Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2018 года составил $2 млрд. 550 млн. 906,07 тыс., что на 19,1% больше чем в 2017 году. На долю торговых операций с Россией в 2018 году пришлось 8,25% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.