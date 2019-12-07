Вальверде: «Месси 32 года, но сомневаюсь, что он думает об уходе из футбола»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал высказывания форварда Лионеля Месси после получения «Золотого мяча».
Аргентинец на церемонии сказал, что приближается его уход из футбола.
— Его слова кажутся вполне естественными и нормальными. Лео 32 года и, хотя я сомневаюсь, что он думает об уходе, но возраст — это то, что есть.
— Когда игроку за 30, конец карьеры видится ближе, чем в начале пути. С годами такое случается со всеми. Но это не значит, что все произойдет через три дня, — сказал Вальверде.