Валттери Боттас: Поул в Баку практически ничего не гарантирует

Валттери Боттас, завоевавший поул SOCAR Гран-при Азербайджана, установил новый рекорд на бакинском треке, когда проехал свой лучший круг за 1:40:495.

В итоге сегодня он будет стартовать первым.

Как сообщает #, во время пресс-конференции журналисты спросили у пилота Mersedes, нет ли у него после неудачной прошлогодней гонки в Баку ощущения незавершенных дел, на что Боттас ответил:

«Конечно, это ощущение присутствует. Но если на других трассах поул – это 50 процентов успеха, то в Баку он практически ничего не гарантирует, на дистанции может случиться всякое. В Баку бывало так, что я уступал лидеру круг, но финишировал вторым, но было и лидерство за три круга до финиша, а затем внезапный сход. Гонка на бакинской трассе всегда получается непредсказуемой. Здорово конечно, что мы стартуем с первых двух позиций, на длинной дистанции у нашей машины неплохая скорость. В финале многое зависит от того, чьи шины будут дольше сохранять эффективность, кто сможет держать более высокий темп, и кому повезет в случае выезда на трассу машины безопасности. Факторов много, главное – сохранять сосредоточенность и действовать по ситуации, от поворота к повороту».

Напомним, что в Боттас лидировал в Гран При Азербайджана — 2018, но сошел с дистанции незадолго за три круга до финиша из-за взорвавшегося заднего правого колеса.

Главный гоночный инженер Mercedes Эндрю Шовлин рассказал, что в команде слишком поздно заметили обломки на трассе, повредившие шину, и не успели предупредить о них гонщика.