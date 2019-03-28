Валентина Резникова: Азербайджанский театр является частью театрального мира

Театральный мир отметил свой профессиональный праздник – Всемирный день театра, учрежденный ЮНЕСКО в 1961 году.

Баку не остался в стороне от этого события – праздник отметили различные театры, а Бакинский Книжный Центр организовал крупный тематический вечер, посвященный этому дню.

В качестве спикеров были приглашены драматург, театральный критик Чингиз Алескерли, народный писатель Анар, народный артист Мярахим Фарзалибеков, замдиректора Русского Драматического театра имени Самеда Вургуна Валентина Резникова.

«Хорошо, что теперь у нас есть дом, где можно проводить такого рода культурные мероприятия, где можно ознакомиться с новинками литературы, пообщаться с друзьями и решить какие — то творческие проблемы. Этот центр стал своеобразным клубом для всех творческих людей», — сказала В.Резникова в интервью #.

В своем выступлении она отметила, что Всемирный день театра — это праздник для всего мира, а азербайджанский театр является частью театрального мира, и поэтому этот праздник, также как и день национального театра очень для нас важен. «И это праздник не только актеров и режиссеров, но и для всех людей, которые работают в театре, а также для зрителей, которые любят приходить в театр», — подчеркнула она.

Коснувшись темы кризиса, с которой порой связывают театральное искусство, Резникова заявила: «Театру так много лет, и каждые сто лет возникает разговор о кризисе театра. А театр, между тем живет. И он никогда не умрет! Потому что театр — это искусство для людей, и пока жив человек и жива его душа, у него будет проявляться интерес к тому виду искусства, которое больше всего может рассказать ему о нем же самом».

Разговор зашел и о многовековых традициях азербайджанского народа.

«Наша страна преодолела большие трудности, и показала всему миру пример той толерантности и мультикультурного содружества, который свойственен этой земле на протяжении очень многих веков. Естественно, что этот большой опыт дал ошеломительный результат, и сегодня Азербайджан является моделью мультикультурализма и толерантности для всего мира», — заявила представитель РДТ.

Гости мероприятия также отметили большие заслуги народной артистки Азербайджана, создателя и художественного руководителя Бакинского муниципального театра Амалии Панаховой в области театра и кино.

Вечер продолжился представлением, организованным артистами Бакинского муниципального театра.

Вместе с заслуженными артистами Азербайджана Уснией Мурватовой, Рафигой Ибрагимовой, Эльханом Рзаевым, актеры театра — Тогрул Рза, Ульвия Рза, Турал Ахмед, Зульфия Гурбанова и Арзу Агаева представили фрагменты из трагедии Ф. Шиллера «Коварство и любовь», комедии Дж. Мамедкулизаде «Мертвецы» и забавные сценки-скетчи из пьесы Анара «Гаравелли».

Помимо этого, актеры прочитали стихотворения М.Мушфига, Р.Ровшана, Дж.Джаббарлы и газель Насими.

Еще одно большое мероприятие, посвященное Всемирному дню театра, состоялось в

Российском информационно-культурном центре (РИКЦ).

На сцене выступил детский театр-студия «Гюнай» под руководством Ларисы Тарусовой, который буквально несколько дней тому назад получил свою очередную международную премию.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, приветствуя собравшихся, сердечно поздравил поклонников театра с праздником и вручил коллективу театра-студии «Гюнай» Почетную грамоту Россотрудничества.