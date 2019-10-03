Валдайская интрига Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», которое проходит в Сочи сделал два важных заявления касаемо карабахского конфликта.

Напомним, что переговоры при посредничестве МГ ОБСЕ в Нью-Йорке, как и ожидалось, ничем не завершились. Стороны встретились, обменялись дежурными заявлениями и разошлись по своим углам.

Тенденция же последних времен следующая: премьер-министр Армении заявляет «Карабах — это Армения. Точка», тем самым провоцирует Азербайджан на обострение ситуации на линии соприкосновения войск. Азербайджан же в ответ «дуется», но реальных шагов пока не предпринимает, возможно, берет паузу или же, как отмечал один из наших авторов, стратегически молчит. Молчит также и МГ ОБСЕ, которая в этой ситуации оказывается в щекотливом положении, разводит руками и ничего не предпринимает.

Молчание, наконец, неоднозначно прервал глава МИД России и дал ответ Пашиняну. По его словам, сопредседатели МГ ОБСЕ работают в тесной и дружественной обстановке.

«Кажется, они встречались в этом году три раза. В апреле этого года с моим участием прошла встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Хочу сказать, что ситуация в этом регионе спокойнее по сравнению с прошлым годом. Но политический процесс заторможен, и пока с этого тормоза сняться не получается. Стороны делают заявления достаточно серьезные. В том числе, что Карабах — это Армения. Как премьер-министр Албании из Тираны заявлял, что Косово — это Албания. Это, конечно, не помогает создать атмосферу для возобновления политического процесса», — подчеркнул Лавров.

Данное заявление — явный месседж Николу Пашиняну. Если перевести заявление Лаврова с дипломатического, то глава МИД России грозит пальцем и предупреждает, «так вести себя нельзя». Иначе говоря, Лавров показал «желтую карточку» Пашиняну за нарушение правил игры. Но говорить, что Пашинян, у которого не очень теплые отношения с руководством России, примет во внимание это замечание российской стороны и не будет делать подобных заявлений, не приходится.

Нужно отдать должное Пашиняну, он затмил даже президента Трампа в непредсказуемости и неадекватности поведения. Чего ждать от непоследовательного политика дальше, можно только гадать, предсказать, практически, невозможно. Но как бы там ни было, своим поведением, Пашинян не только провоцирует Азербайджан на войну, но и девальвирует политическое влияние России на переговорный процесс. Для Москвы подобные выкрутасы, конечно же, неприемлемы, но и успокоить Пашиняна они не могут.

Кстати, Сергей Лавров не обошелся и без намеков азербайджанской стороне. Он заявил, что не видит рисков возобновления боевых действий в Нагорном Карабахе (и это даже несмотря на провокационные заявления Пашиняна).

«Я не вижу здесь какой-то явной опасности, да и не явной, возобновления каких-то крупных боевых действий», — сказал Лавров.

Он отметил, что российская сторона «будет делать все, чтобы этого не произошло».

Этот камушек брошен явно не в армянскую сторону. Лавров грозит теперь нам. Вспоминаются известные слова Франклина Делано Рузвельта, сказанные им о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе (1896-1956): «Сомоса, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Примерно то же самое хотел сказать Лавров: «Пашинян, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Пашинян может и дальше задевать Азербайджан как ему угодно, а мы должны помнить, что на «Валдае» нам говорил Лавров.

С одной стороны, вроде Пашиняну показали, наконец, «желтую карточку», с другой же, господин Лавров посягает на право Азербайджана восстановить свою территориальную целостность. Если учесть что переговоры себя не оправдывают, и единственным теоретическим шансом возврата территорий является военный путь, то Россия лишает нас этого права.

Это, конечно, желание России. Не факт, что Азербайджан учтет это, когда решит воевать, ведь возврат территорий важнее России, и она не единственная сила, которая может поддержать одну из сторон. Ведь война в Карабахе ударит и по отношениям Москвы и Анкары, и это тоже вопрос, что выгоднее, иметь дружественные политэкономические отношения с Турцией или поддерживать Армению. Все эти нюансы в Кремле хорошо понимают. Можно, конечно, «одним махом смести фигуры на шахматной доске» и превратить регион в кашу… Но нужно дождаться итогов встречи президентов Азербайджана и России, и только после нее можно делать вывод, в какую сторону развивается ситуация в регионе.