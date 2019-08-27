Вайнштейн отказался признать вину по новым обвинениям в изнасиловании

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн не признал вину по новым обвинениям в деле о сексуальном насилии. Об этом сообщает «Би-би-си».

Эти обвинения были предъявлены продюсеру в понедельник в связи с тем, что американская актриса Аннабелла Шиорра, известная по роли в телесериале «Клан Сопрано», заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее в манхэттенской квартире в 1993 году.

Как отмечается, Шиорра не проходит истцом по этому делу, поскольку по закону инцидент, о котором идет речь, произошел слишком давно. Тем не менее прокуратура намерена использовать ее показания, чтобы продемонстрировать «хищническое» поведение Вайнштейна.

В понедельник федеральный суд Нью-Йорка решил перенести начало судебного процесса по указанному делу с 9 сентября 2019 года на 6 января 2020-го. Во время заседания адвокат продюсера Донна Ротунно попросила перенести разбирательство из Нью-Йорка в другой город, так как, по ее словам, из процесса «сделали цирк», сообщает ТАСС. Судья пока не отреагировал на данное ходатайство.

| 2019-08-27T01:59:55+00:00 27 августа 2019, 08:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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