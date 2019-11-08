Вагиф Асадов: «Большинство автонаездов происходит по вине пешеходов»

С начала года и по сегодняшний день среди ДТП, зарегистрированных в Баку, 52 процента составляют автонаезды на пешеходов, переходящих дорогу в неположенных местах, сказал в пятницу Trend начальник отдела Главного управления дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, эти происшествия приводят к гибели и инвалидности людей.

Асадов напомнил о требованиях пункта 40 закона о дорожном движении: «Если пешеход нарушает правило, то к нему применяется штраф. Переход дороги там, где нет пешеходного перехода, предусматривает штраф в 20 манатов, а в местах, где скорость движения выше 80 км/ч – 40 манатов. Но цель не в том, чтобы штрафовать пешеходов, а в обеспечении безопасности и просвещения людей».

По его словам, больше всего автонаездов регистрируются в местах, где есть наземные и подземные переходы, эти происшествия больше всего происходят на неосвещенных территориях.

Асадов обратился и к водителям: «Водители должны быть особо осторожны, снижать скорость в темное время суток в населенных пунктах. Водители несут ответственность за автонаезд, в большинстве случаев, их ожидает арест. Но, хочу отметить, что большинство автонаездов происходит по вине пешеходов. Пешеходы должны знать, что если в автонаезде виновны они, то, в зависимости от степени тяжести происшествия, они будут привлекаться не к административной, а к уголовной ответственности».