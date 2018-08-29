В зоне землетрясения в Лерике зарегистрировано более 60 афтершоков

«После сильного землетрясения в Лерике минувшим днем было зафиксировано 1-2 слабых толчка мощностью 3,7 и 3,2. В то же время до утра 29 августа в зоне землетрясения было более 60 афтершоков».

Об этом Report сообщил гендиректор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент НАНА Гурбан Етирмишли.

По его словам, причина толчков кроется в высвобождении энергии на данной территории.

Г. Етирмишли отметил, что первые толчки не вызвали особо крупных разрушений в Лянкяране и Лерике: «Мы интересовались всем произошедшим. Наш сотрудник направился на место, где было зафиксировано землетрясение. Будут проведены исследования для уточнения территориального охвата толчков».

Гендиректор Центра добавил, что сейчас в стране общая обстановка нормальная: «В течение дня возможны слабые точки. В целом же, нет ничего страшного».

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| 2018-08-29T11:19:16+00:00 29 августа 2018, 11:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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