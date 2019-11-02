В Золотом в воскресенье отменят ограничение на передвижение жителей

Режим ограничений на перемещение граждан в районе разведения сил в Золотом в Донбассе перестанет действовать в воскресенье.

Об этом сообщил командир оперативно-тактической группировки «Север» ВС Украины генерал Олег Микац, передает Интерфакс.

«Начиная с завтрашнего дня тут можно будет свободно перемещаться, соответственно, все меры выполнять, которые необходимо, как для местного населения, волонтёров, журналистов и других», — сказал он.

По словам генерала, в районе Золотого уже 12 дней не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

1 ноября украинские военные и ополченцы завершил отвод сил в районе населенного пункта Золотое. Теперь в течение месяца стороны будут демонтировать сооружения и ликвидировать свои позиции. Также будут проводиться работы по разминированию основных участков. Мероприятия планируется завершить к 26 ноября.

Ранее стало известно, что Киев решил перенести запланированную дату разведения сил у населенного пункта Петровское с 4 ноября. Решение принято из-за обстрела в Петровском 30 октября. Однако в ДНР настаивают на отводе сил именно в утвержденную дату (iz.ru)