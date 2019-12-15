В Женеве пройдет первый Глобальный форум по вопросам беженцев

Более двух тысяч работников правительственных органов, ООН, а также представителей деловых кругов, гражданского общества и гуманитарных организаций собираются в Женеве, чтобы принять участие в первом в истории Глобальном форуме по вопросам беженцев, сообщает Голос Америки.

Трехдневное мероприятие, которое начнет работу в понедельник, направлено на выработку новых подходов и подготовку долгосрочных обязательств по оказанию помощи беженцам и принимающих их сообществам.

Организаторы форума готовятся к приему глав государств из Германии, Турции, Пакистана, Коста-Рики, Сомали, Турции, Эфиопии, а также других видных деятелей.

На карту поставлено многое. Более 70 миллионов человек во всем мире были вынуждены покинуть свои дома в результате войн, конфликтов и преследований. Из них более 25 миллионов – беженцы, которые пересекли международные границы и не могут вернуться домой.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, более двух третей всех беженцев во всем мире являются выходцами всего из пяти стран: Сирия (6,7 миллиона человек), Афганистан (2,7 миллиона), Южный Судан (2,3 миллиона), Мьянма (1,1 миллиона) и Сомали (0,9 миллиона). По последним данным агентства, наибольшее число беженцев (3,7 миллиона человек), в основном из Сирии, приняла у себя Турция.