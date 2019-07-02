В Женеве подписано скандальное соглашение между ООН и террористами из YPG/PKK

Скандальный План действий, подписанный между ООН и представителями террористической организации YPG/PKK, скрывающей свою деятельность под названием Сирийские демократические силы, был подписан в Женеве скрытно в присутствии нескольких человек.

По информации «Анадолу» документ был подписан в субботу, 29 июня в присутствии ограниченного числа лиц, когда в офисе ООН в Женеве официально никто не работал.

Подписи под документом, предполагающим отказ террористической организации от использования детей в боевых действиях, поставили специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджиния Гамба и представитель YPG/PKK Мазлум Абди.

Официальный представитель женевского офиса ООН Алессандра Велуччи сообщила агентству «Анадолу», что план не был обнародован по соображениям безопасности. «Из соображений безопасности на подписания документа присутствовали лишь несколько лиц. Это единственная причина того, что все держалось в тайне»,- отметила она.

В ответ на вопрос корреспондента АА о том, почему же в предыдущие годы о встречах по Сирии в женевском офисе ООН уведомляли за несколько дней, несмотря на присутствие представителей «противоборствующих сторон», Велуччи сказала, что «каждая встречи имеет свои особенности». «В действительности, мы просто учитывает фактор безопасности»,- сказала представитель ООН.

В то же время один из высокопоставленных представителей офиса ООН в Женеве сказал АА, что о предстоящей встрече с YPG/PKK не был информирован и он сам.

МИД Турции выступил с решительным осуждением факта подписания этого документа.