В.Зеленскому еще предстоит конвертировать личную популярность в административную влиятельность своей политической силы

Владимир Зеленский в первом туре набрал голосов почти в два раза больше, чем главный кандидат, действующий президент страны Петр Порошенко. Данные показатели говорят о том, что, возможно, 21 апреля в Украине к власти придет новый президент, и его имя уже будет не Петр.

Но, несмотря на это, многие украинские обозреватели говорят, что шоумену еще рано расслабляться, Петр Порошенко ко второму туру подготовится серьезно. Примечательно то, что немаловажную роль будет играть и договоренность с оппозицией. О президентских выборах в Украине, о том, у кого больше шансов победить во втором туре: Зеленского или Порошенко, рассказал в интервью «Зеркало» украинский политолог Алексей Полтораков.

— Как вы оцениваете победу Зеленского в первом туре?

— В своем первом приближении, серьезный результат В.Зеленского (более 30% голосов), действительно, является для него политической победой. Однако следует учитывать также то, что данная победа носит скорее ситуационный характер – она обусловлена, прежде всего, серьезными протестными настроениями (в т.ч. отсутствием в бюллетенях графы «против всех»), а также определенными слабостями иных ключевых политических игроков. В первую очередь, это П.Порошенко и Ю.Тимошенко, завязанные на борьбу друг против друга.

Косвенным показателем этого является принципиально иной расклад сил – не в пользу В.Зеленского – в заграничном избирательном округе, где он серьезно уступает П.Порошенко. Т.е. «заграничный украинец», который не смотрит шоу и/или сериалы с участием В.Зеленского, не очень хорошо представляет себе его реальную фигуру – и тем более не готов голосовать за такого неоднозначного персонажа «по приколу».

Как бы там ни было, результат В.Зеленского — это принципиально серьезная заявка на осенние парламентские выборы. Однако самому В.Зеленскому еще предстоит провести процесс конвертации личной узнаваемости и популярности в структурную значимость и административную влиятельность своей политической силы. В свое время это не смог эффективно сделать В.Кличко – и остался в масштабах мэра Киева, тактического сателлита П.Порошенко.

— Можно ли ожидать победу Зеленского и во втором туре?

— Продолжу ваш вопрос: Или Порошенко еще сможет отыграть свое? На данный момент между В.Зеленским и П.Порошенко разрыв недостаточно большой, чтобы говорить об однозначной реальности победы первого над вторым. Сейчас ключевые задания кандидатов – провести «работу над ошибками» и попытаться мобилизовать в свою пользу еще неопределившиеся, а также временно потерявшие ориентацию сегменты электората. Для В.Зеленского такими могут стать, прежде всего, ситуационные «симпатики» Ю.Тимошенко и голосовавшая «по приколу» молодежь.

Для П.Порошенко электоральный ресурс несколько иной – ситуационные «антипатики» Ю.Тимошенко и тяготеющие к предсказуемости и стабильности люди среднего возраста. Плюс у действующей власти всегда есть некоторое «ядро», голосующее за нее «по определению», причем без привлечения пресловутого «админресурса». Его, впрочем, тоже нельзя не учитывать хотя бы косвенно. В силу этого электоральные перспективы обоих кандидатов неоднозначны – однако в этом и состоит глубинный смысл демократии, отличающей ее от предопределенности результатов авторитаризма.

— Как вы думаете, Зеленский пойдет на диалог с оппозицией?

— Парадокс ситуации В.Зеленского во многом и состоит именно в том, что его фигура несколько «параполитична» — т.е. она не вписывается в классическую, традиционную схему отношений власти и оппозиции. Тем более, что внятные политические позиции В.Зеленского по ключевым проблемам и значимым вопросам еще не озвучены – возможно, они пока вообще отсутствуют.

В силу этого В.Зеленский потенциально открыт к диалогу практически со всеми значимыми субъектами нынешнего политического процесса. Понятно, что в первую очередь его интересует потенциальная поддержка тех фигур, которые набрали существенное количество голосов, а не приняли лишь формальное участие в выборах как технические кандидаты. Это, прежде всего диалог с Ю.Тимошенко, А.Гриценко и И.Смешко, идеологически представляющими национал-патриотический лагерь. Тем более, что практически для всех кандидатов президентские выборы – это во многом «генеральная репетиция» перед осенними выборами в парламент.