В здравоохранении должна быть увеличена доля государственного финансирования

Здоровье самое ценное и важное в жизни человека. Особенно остро мы это ощущаем, когда наше здоровье дает сбой и просит помощи. Но учитывая реалии отечественного здравоохранения, которое задыхается от коррупции, от недостатка квалифицированных кадров, трудно говорить о доступности и возможности получения качественной медицинской помощи. Но с целью решения проблем в сфере здравоохранения и повышения качества медицинских услуг и подготовки медицинских услуг правительство сделало серьезный шаг.

В конце 2016 года приступили к реализации пилотного проекта по обязательному медицинскому страхованию в городе Мингячевир и Евлахском районе Азербайджана, а с февраля 2018 года проект, реализуемый Госагентством по обязательному медстрахованию, распространился и на Агдашский район.

В августе 2017 года в рамках Европейской политики соседства началась реализация твининг-проекта «Поддержка реализации обязательного медицинского страхования в Азербайджане», финансируемого Европейским союзом и осуществляемого Государственным Агентством по обязательному медицинскому страхованию совместно с Представительством по европейским и международным вопросам министерств Франции в социальной сфере и органами социальной защиты населения Литвы. Проект, общий бюджет которого составляет 1, 1 млн. евро, будет завершен в августе сего года.

О проделанной работе и результатах, достигнутых в ходе реализации твининг-проекта и пилотного проекта по обязательному медицинскому страхованию, рассказал в беседе с # постоянный советник твининг-проекта Гедиминас Черниаускас.

«Скоро будет завершен твининг-проект, который финансируется Евросоюзом. За все это время мы добились положительных результатов, но я хотел бы отметить три основных. Один из них — очень сильно уменьшилась неофициальная выплата со стороны населения. Что интересно, проводился и социологический опрос населения и данный факт был подтвержден.

Второе, немаловажное — это то, что выросла доступность медицинских услуг. Когда мы ехали в больницы до реализации пилотного проекта, они были совсем пустые, врачи ждали пациентов. А сейчас, особенно в Мингячевире, нормально функционирующее медицинское учреждение, врачи работают, люди получают медицинскую помощь. У людей появилась возможность, что они получат медицинскую помощь. Потому, что раньше они приходили, им говорили нужно платить, а денег нет, и они спокойно уходили. И им приходилось врачевать.

И третье — это то, что люди, по крайней мере в районах, где реализуется пилотный проект, начали верить, что можно изменить ситуацию. Когда мы только начинали, было сомнение, что процесс начался, но вряд ли что-то получится. Но наши опасения были напрасны», — подчеркнул Гедиминас Черниаускас.

По его словам, во время поездок он стал свидетелем того, как люди в ожидании толпились в больнице.

«Мы часто ездим в районы, где реализуется пилотный проект по обязательному медицинскому страхованию. И во время очередной поездки мы увидели, что народу много, больше чем в среднем. Спросили, а что случилось? Они в ответ говорят, что слух прошел, что возможно не утвердят эту реформу, и мы в последний раз пришли, чтобы использовать. И это замечательно, когда люди начинают верить, что можно что-то сделать. Мы тоже этому рады. Потому, что сначала мы опасались того, что вдруг не получится. Приехали в страну с новой идеей, а вдруг не воспримется. Но все уже позади.

Очень радует, что страна решила идти на национальный уровень, с 2020 года на всей территории Азербайджана будет применяться система обязательного медицинского страхования.

И это указывает на то, что правительство в целом определилось, что все-таки стоит продолжать. Но это будет, конечно, труднее. Потому, что три района это не вся страна, там где-то 4-5% населения. Будет сложнее, но уже есть опыт. Но и веры в людях намного больше, и знания намного больше», — считает собеседник #.

Как отметил постоянный советник, в ходе реализации твининг-проекта «Поддержка реализации обязательного медицинского страхования в Азербайджане», применялись опыты разных стран.

«Старались не копировать одну страну, брали опыты разных стран. И главное в ходе обсуждений в открытую говорили о реальных проблемах, с нами дискутировали пути решения этих проблем. Дискуссия идет достаточно профессионально, мы не выступаем в роли учителей. Идет нормальный диалог о разных путях мы дискутируем, нет цели навязать какую-то идею, в конечном итоге азербайджанская сторона принимает решение. Здравоохранение в Евросоюзе — это дело каждого национального государства, то есть Брюссель не диктует нам. Каждая страна, думая о своем населении, старается сделать лучшее. Мы смотрим друг на друга, и если у соседа получилось, почему бы не взять этот опыт, почему бы не перенять», — говорит он.

По мнению советника ЕС, «Азербайджан обладает всеми возможностями для оказания необходимых медицинских услуг».

«В здравоохранении должна быть увеличена доля государственного финансирования. Дорогие технологии в сфере медицины должны покрываться обязательным медицинским страхованием и должны быть доступными для населения. Повышение качества медицинских услуг должно стать основным фактором в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — заключил постоянный советник твининг-проекта Гедиминас Черниаускас.