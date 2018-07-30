В затопленном дождями подземном переходе шведы устроили бассейн

В шведском город Уппсала в результате обильных осадков затопило подземный переход центрального железнодорожного вокзала. А местные жители превратили его в бассейн. Фото и видео с водными развлечениями в переходе стали вирусными. Об этом в понедельник, 30 июля, сообщает The Local.

На видео видно, как некоторые люди пытаются преодолеть затопленный по колено переход, в то время как другие решили сделать все возможное, чтобы развлечься.

Некоторые принесли надувные круги и водяные пистолеты, в то время как другие погрузились в воду по шею и переплывали переход.

Как выяснилось, местные власти не могли решить, кто ответственен за водный коллапс — местный муниципалитет, железнодорожная станция или транспортное управление Швеции. После выяснения недоразумения воду в воскресенье вечером полностью выкачали, а переход вернулся в свое обычное состояние.

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| 2018-07-30T21:37:54+00:00 31 июля 2018, 00:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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