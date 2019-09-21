В заповедниках Азербайджана прошли Дни европейского наследия

В заповедниках Азербайджана, действующих при Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры, прошли Дни европейского наследия, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Мероприятия и Дни открытых дверей прошли в Гобустанском национальном историко-художественном заповеднике, в Государственном историко-культурном заповеднике «Кешикчидаг», в Государственном историко-культурном заповеднике «Авей», в Гянджинском государственном историко-культурном заповеднике, Габалинском государственном историко-художественном заповеднике, в Загатальском историко-культурном заповеднике и мемориальном комплексе «Геноцид» в Губе.

Гостям было рассказано о деятельности заповедников, проведены просветительские кампании, представлены фольклорные и этнографические программы, мастер-классы и выставки-продажи ручных работ творчески одаренных и детей с физическими ограничениями. Основная цель проекта — обеспечить свободный проход местных и зарубежных посетителей в заповедники к объектам культурного наследия, привлечь внимание широкой общественности к вопросу охраны исторических и культурных памятников, а также пропаганда национально-культурного наследия.

Дни европейского наследия (European Heritage Days) проводятся по инициативе Совета Европы в более 50 странах мира. Это ежегодный фестиваль, когда свои двери открывают многие популярные и интересные архитектурные памятники, здания, объекты и помещения, некоторые из которых закрыты для посещения в обычные дни. Дни европейского наследия – известное культурное общественное мероприятие, направленное на укрепление исторического сознания и народного духа граждан страны. Многие из памятников и исторических зданий к фестивалю подготовят особую культурную программу, экскурсии, концерты или выставки.