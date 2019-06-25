В «Закон о дорожном движении» Азербайджана будут включены два новых дорожных знака

В целях эффективного управления дорожным движением и повышением его безопасности, в Азербайджане в «Группу горизонтальных разметок» добавляется новая дорожная разметка — желтая сетчатая разметка («вафельница»).

Как передает Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в «Закон о дорожном движении».

В настоящее время в «Группу горизонтальных разметок» включены специальные полосы для автомобилей общего пользования.

В новом проекте, наряду с этими полосами, добавлены линии разметки для остановки, а так же точка остановки для транспортных средств, оснащённых знаком «Инвалид».

Согласно проекту, водителю запрещается въезжать на перекресток обозначенные отметкой 1.25 с «вафельницей» в случае образования затора.

Следует отметить, что эта дорожная разметка успешно применяется в таких странах как США, Великобритания, Турция, Канада, Индонезия, Сингапур, Россия, где в настоящее время развивается транспортная инфраструктура.

Согласно другому новому проекту, в группу «Информационные знаки» добавлен дорожный знак «Постоянный поворот направо».