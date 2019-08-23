В Южном Судане открыли нефтяное месторождение

Министр нефти Южного Судана Эвов Дэниел Чуанг объявил об открытии на севере страны нового нефтяного месторождения с извлекаемыми запасами в 5,3 млн баррелей. Об этом, как передает ТАСС, сообщает в четверг Reuters.

«Производство может начаться на новом месторождении ближе к концу текущего года», — цитирует агентство министра, который был назначен на нынешний пост в минувшем июне. Это месторождение стало первым, открытым с момента обретения Южным Суданом своей независимости в 2011 году.

Нефтяное месторождение находится в историческом регионе Верхний Нил и прилегает к разрабатываемому с 1997 года месторождению Адар-Йейл.

Южный Судан сейчас производит в сутки около 180 тыс. баррелей нефти. Правительство страны планирует к 2020 году довести добычу до 400 тыс. баррелей в сутки.