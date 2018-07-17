В Южной Корее разбился военный вертолет, есть жертвы

Пять человек погибли при крушении военного вертолета на юго-востоке Южной Кореи.Об этом сообщает «Ренхап» во вторник, 17 июля.

Отмечается, что один человек выжил в этой катастрофе. Его госпитализировали в больницу с травмами.

Вертолет совершал испытательный полет после ремонта на военном аэродроме, расположенного рядом с городом Пхохан, и неожиданно упал с высоты 10 метров.

Южнокорейские военные намерены сформировать специальный комитет, который займется расследованием причин катастрофы.

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