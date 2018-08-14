В Южной Корее назвали возможные темы переговоров Сеула и Пхеньяна

Сеул и Пхеньян на будущей встрече на высоком уровне могут обсудить вопросы денуклеаризации, а также экономического сотрудничества, заявил председатель комитета по международным делам и национальному объединению Национальной ассамблеи Республики Корея Кан Сок Хо.

«Я полагаю, что ключевой вопрос, который мы будем обсуждать, это процесс денуклеаризации Северной Кореи, потому что именно от этого зависит очень многое. Помимо этого, мы можем обсуждать те вопросы, которые касаются человеческих контактов или экономического сотрудничества, потому что именно они обеспечивают дальнейшее развитие межкорейских отношений», — сказал он журналистам после встречи с первым зампредом комитета Совета Федерации по международным делам Сергеем Кисляком, сообщает РИА Новости.

По словам председателя комитета, встреча между Южной Кореей и КНДР на высоком уровне (министерском — ред.) может состояться в конце августа или начале сентября.

Накануне на переговорах высокого уровня в Пханмунджоме была подтверждена договоренность проведения третьей встречи на высшем уровне в Пхеньяне, и по некоторым данным, она может состояться 12-13 сентября.

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